Смартфон, планшет и камера, помещающаяся в вашем кармане — так компания Samsung описывает новое сверхдорогое мобильное устройство. Galaxy Fold, похоже, станет первым в мире смартфоном со сгибаемым пополам экраном, который можно будет не только купить, но и эффективно использовать. Разумеется, если не смутит цена — 1980 долларов.

"Смартфон, планшет и камера, помещающиеся в вашем кармане", — так компания Samsung описывает официально представленное сегодня новое сверхдорогое мобильное устройство. Galaxy Fold, похоже, станет первым в мире смартфоном со сгибаемым пополам экраном, который можно будет не только купить, но и с комфортом использовать. Разумеется, если не смутит цена — 1980 долларов.Galaxy Fold состоит из двух половинок и в сложенном виде чем-то (возможно — солидной толщиной и вытянутой наподобие школьного пенала формой) напоминает предшественников смартфонов — карманные коммуникаторы с QWERTY-клавиатурой. Когда устройство сложено, работает довольно маленький (диагональ 4,6 дюйма, разрешение 840 x 1960 точек) экран на лицевой стороне. Если раскрыть "пенал", заработает гибкий дисплей Infinity Flex с диагональю 7,3 дюйма (1536 x 2152 точек).Удобство использования непросто устроенного то ли смартфона, то ли планшета обеспечивает технология App Continuity ("непрерывность приложениий"). Она позволяет моментально перейти от просмотра приложения на компактном экране к просмотру на большом, сравнимом по площади с экранами планшетов "развороте". Маленькое окошко программы — например, участок карты в Google Maps или публикация в Facebook — можно сразу с гораздо большим комфортом просмотреть на большом дисплее с "планшетными" пропорциями 3:4.С App Continuity уже совместимы некоторые популярные приложения — например, WhatsApp или Microsoft Office. При этом ПО Galaxy Fold позволяет выводить на внутренний экран в многооконном режиме многозадачности сразу три программы. Всем покупателям новинки также предоставят подписку на сервис YouTube Premium.Работает Galaxy Fold на изготовленном по 7-нм технологии процессоре и оснащается 12 ГБ оперативной, а также 512 ГБ встроенной памяти. Батареи, размещенные в обеих половинках устройства, обладают суммарной емкостью 4380 мА*ч. Камер у новинки целых шесть: три тыловых, одиночная фронтальная над внешним дисплеем и сдвоенная фронтальная над внутренним.