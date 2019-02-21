Сати Казанова проигнорировала советы инструктора по йоге – и
в результате повредила спину. Певице пришлось оставить активные занятия и
погрузиться в медитацию.
Сати Казанова проигнорировала советы инструктора по йоге – и
в результате повредила спину. Певице пришлось оставить активные занятия и
погрузиться в медитацию.
Йогой Казанова занимается давно. Благодаря этому в свои 36
лет артистка выглядит гораздо моложе своих ровесниц. Однако даже большой опыт
не уберег певицу от серьезной травмы.
"Повредив на йоге спину, я бросила активные занятия.
Сейчас я делаю больший упор на асаны, которые растягивают заднюю поверхность
ног, раскрывают бедра и усиливают ноги: огромный процент проблем, связанных со
спиной, как раз из-за слабых ног", – делится опытом с подписчиками
Казанова.
Певица рассказала, что начала занятия 6-7 лет назад.
признается, что благодаря йоге поменялось не только ее тело – занятия
повлияли на весь организм. Однако теперь, после травмы, активные физические
упражнения ей пришлось оставить. Сейчас артистке больше интересна медитация -
Сати учится погружаться в себя.
Поклонники восхищаются. В то же время, некоторые
удивились, что Сати получила травму во время занятий йогой – они были уверены,
что такие тренировки полностью безопасны. Певица призналась, что страдает от
сколиоза – и из-за этого ей запрещали делать прогибы. Однако Казанова не
послушалась – отсюда и плачевный итог.
Напомним, около года назад Сати вышла замуж за
итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Влюбленные сыграли свадьбу сначала на
родине певицы, а позже – в Италии. Стать матерью Казанова пока не торопится.