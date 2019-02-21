Сати Казанова проигнорировала советы инструктора по йоге – и в результате повредила спину. Певице пришлось оставить активные занятия и погрузиться в медитацию.

Сати Казанова проигнорировала советы инструктора по йоге – ив результате повредила спину. Певице пришлось оставить активные занятия ипогрузиться в медитацию.Йогой Казанова занимается давно. Благодаря этому в свои 36лет артистка выглядит гораздо моложе своих ровесниц. Однако даже большой опытне уберег певицу от серьезной травмы."Повредив на йоге спину, я бросила активные занятия.Сейчас я делаю больший упор на асаны, которые растягивают заднюю поверхностьног, раскрывают бедра и усиливают ноги: огромный процент проблем, связанных соспиной, как раз из-за слабых ног", – делится опытом с подписчикамиКазанова.Певица рассказала, что начала занятия 6-7 лет назад.признается, что благодаря йоге поменялось не только ее тело – занятияповлияли на весь организм. Однако теперь, после травмы, активные физическиеупражнения ей пришлось оставить. Сейчас артистке больше интересна медитация -Сати учится погружаться в себя.Поклонники восхищаются. В то же время, некоторыеудивились, что Сати получила травму во время занятий йогой – они были уверены,что такие тренировки полностью безопасны. Певица призналась, что страдает отсколиоза – и из-за этого ей запрещали делать прогибы. Однако Казанова непослушалась – отсюда и плачевный итог.Напомним, около года назад Сати вышла замуж заитальянского фотографа Стефано Тиоццо. Влюбленные сыграли свадьбу сначала народине певицы, а позже – в Италии. Стать матерью Казанова пока не торопится.