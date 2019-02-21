По итогу полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде сборная России подала протест на поведение лыжника Йоханнеса Клебо, который помешал россиянину Сергею Устюгову побороться за медали турнира. Напомним, что норвежец завоевал золото в спринте.

По итогу полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде сборная России подала протест на поведение лыжника Йоханнеса Клебо, который помешал россиянину Сергею Устюгову побороться за медали турнира. Напомним, что норвежец завоевал золото в спринте."Подали протест на поведение Клебо, жюри его разбирает", – цитирует менеджера национальной команды Юрия Чарковского РИА Новости.Во время прохождения дистанции норвежский лыжник умышленно не дал обойти себя Устюгову. Однако именно россиянин был наказан желтой карточкой за неправильные действия в спорном эпизоде. После финиша россиянин чуть не подрался с Клебо. Позже Устюгов признал, что погорячился.