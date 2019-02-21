Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что Австрия продолжит развивать газопровод Северный поток-2 и будет приобретать газ в России, потому что он дешевле американского.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что Австрия продолжит развивать газопровод "Северный поток-2" и будет приобретать газ в России, потому что он дешевле американского.Комментируя высказывания главы американской администрации о том, что он выступает против газопровода "Северный поток-2", австрийский политик подчеркнул: "Мы за этот проект, мы заинтересованы в безопасности снабжения Австрии и хотим, чтобы в Австрии был газ для отопления, чтобы газ был для наших предприятий. Мы будем продолжать развивать этот проект". Также канцлер Австрии отметил, что Вена заинтересована в расширении возможностей транспортировки газа в Европу, передает ТАСС.