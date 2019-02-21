Прохор Шаляпин отказался от выгодного предложения ради
Виталины Цымбалюк-Романовской. Известный американский продюсер Дэвид Лонгория
предлагал российскому исполнителю остаться в США и работать с ним. Однако певец
пожертвовал мировой славой ради своей возлюбленной.
Прохор Шаляпин отказался от выгодного предложения ради
Виталины Цымбалюк-Романовской. Известный американский продюсер Дэвид Лонгория
предлагал российскому исполнителю остаться в США и работать с ним. Однако певец
пожертвовал мировой славой ради своей возлюбленной.
Прохор Шаляпин недавно вернулся из Лос-Анджелеса. Его
сопровождала Лика Осипова – как пояснил певец, весьма известная в этом
американском городе особа, организатор местного конкурса красоты. Она и
предложила российскому исполнителю познакомиться с Дэвидом Лонгория.
Сцену встречи с известным продюсером, работающим со
звездами мирового уровня, показали в программе "Прямой эфир". Прохор
пообщался с Дэвидом, в итоге продюсер предложил ему остаться в США и записать с
ним песню. Лонгория гарантировал, что новый трек станет хитом и возглавит все
музыкальные чарты. Однако Шаляпин отказался.
"Нет, нет. Ты меня прости, но я не могу. У меня сейчас
с Виталиной все в самом разгаре. Простите", – сказал продюсеру Прохор. А в
студии программы Шаляпин подчеркнул, что намерен развивать свою карьеру только
в России и не планирует уезжать за границу в погоне за заработком.
показали съемки Виталины, сделанные в то время,
когда Прохор был в отъезде. На них Цымбалюк-Романовская
запечатлена в ресторане, в компании актера Максима Колосова. Посмотрев видео,
Прохор рассмеялся и заверил, что не ревнует свою возлюбленную к другим
мужчинам. А Виталина объяснила, что с Колосовым ее связывают чисто рабочие
отношения.
Прохор и Виталина Цымбалюк-Романовская перестали
скрывать свои отношения с лета прошлого года. Пара стала появляться вместе и
даже петь дуэтом. Не так давно Шаляпин и Цымбалюк-Романовская заявили, что
мечтают о ребенке, пишет Teleprogramma.pro.