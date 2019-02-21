Прохор Шаляпин отказался от выгодного предложения ради Виталины Цымбалюк-Романовской. Известный американский продюсер Дэвид Лонгория предлагал российскому исполнителю остаться в США и работать с ним. Однако певец пожертвовал мировой славой ради своей возлюбленной.

Прохор Шаляпин отказался от выгодного предложения радиВиталины Цымбалюк-Романовской. Известный американский продюсер Дэвид Лонгорияпредлагал российскому исполнителю остаться в США и работать с ним. Однако певецпожертвовал мировой славой ради своей возлюбленной.Прохор Шаляпин недавно вернулся из Лос-Анджелеса. Егосопровождала Лика Осипова – как пояснил певец, весьма известная в этомамериканском городе особа, организатор местного конкурса красоты. Она ипредложила российскому исполнителю познакомиться с Дэвидом Лонгория.Сцену встречи с известным продюсером, работающим созвездами мирового уровня, показали в программе "Прямой эфир". Прохорпообщался с Дэвидом, в итоге продюсер предложил ему остаться в США и записать сним песню. Лонгория гарантировал, что новый трек станет хитом и возглавит всемузыкальные чарты. Однако Шаляпин отказался."Нет, нет. Ты меня прости, но я не могу. У меня сейчасс Виталиной все в самом разгаре. Простите", – сказал продюсеру Прохор. А встудии программы Шаляпин подчеркнул, что намерен развивать свою карьеру тольков России и не планирует уезжать за границу в погоне за заработком.показали съемки Виталины, сделанные в то время,когда Прохор был в отъезде. На них Цымбалюк-Романовскаязапечатлена в ресторане, в компании актера Максима Колосова. Посмотрев видео,Прохор рассмеялся и заверил, что не ревнует свою возлюбленную к другиммужчинам. А Виталина объяснила, что с Колосовым ее связывают чисто рабочиеотношения.Прохор и Виталина Цымбалюк-Романовская пересталискрывать свои отношения с лета прошлого года. Пара стала появляться вместе идаже петь дуэтом. Не так давно Шаляпин и Цымбалюк-Романовская заявили, чтомечтают о ребенке, пишет Teleprogramma.pro.