Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей общего зачета Зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в соревнованиях по прыжкам с шестом.

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей общего зачета Зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в соревнованиях по прыжкам с шестом.Россиянка одержала победу на заключительном этапе в немецком Дюссельдорфе, показав результат 4,77 метра. Это гарантировало ей и победу в общем зачете. Второе место на этапе заняла Николета Кириакопулу из Греции (4,67), третьей стала ее соотечественница Катерина Стефаниди (4,62).