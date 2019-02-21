Компания Apple к 2021 году намерена сделать универсальными приложения для своих продуктов. Разработчикам будет достаточно выпустить только одну версию программы, которая сможет работать повсюду, включая iPhone, iPad и Mac. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компания Apple к 2021 году намерена сделать универсальными приложения для своих продуктов. Разработчикам будет достаточно выпустить только одну версию программы, которая сможет работать повсюду, включая iPhone, iPad и Mac. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.Соответствующий инструментарий (SDK) будет представлен летом этого года на конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). Благодаря новому SDK разработчики сначала получат возможность портировать планшетные версии своих приложений на "маки", а позднее — перенести на macOS и приложения для iPhone.В настоящее время разработчики вынуждены создавать отдельные версии своих приложений: одну для мобильной операционной системы iOS, а другую для компьютеров Mac. Причем последнюю принято считать второстепенной — обновления до неё, как правило, доходят в последнюю очередь. Инициатива объясняется стремлением фирмы Тима Кука оживить полузаброшенный магазин Mac App Store, в котором новый софт появляется довольно редко.Apple не станет первой компанией, сблизившей мобильные и настольные приложения. До того момента, пока Microsoft не отказалась от развития мобильной Windows 10, в рамках платформы Universal Windows Platform разработчики могли создавать универсальные программы, которые можно было запускать на смартфонах, планшетах, ноутбуках и ПК.∎СМИ: Apple представит новые сервисы 25 марта читайте такжеДаты проведения WWDC 2019 пока не объявлены. Предположительно, в этом году конференция пройдет с 3 по 7 июня. На ней, помимо прочего, будет представлена операционная система iOS 13 с темной темой оформления и новым домашним экраном для iPad.