Обрушившийся на штаты Восточного побережья США снегопад привел к отмене около 2 тысяч авиарейсов, еще около 3,4 тысячи были задержаны.

Обрушившийся на штаты Восточного побережья США мощный снегопад привел к отмене около 2 тысяч авиарейсов, еще около 3,4 тысячи были задержаны.В частности, в вашингтонском Национальному аэропорту имени Рейгана были отменены 37 процентов прибывающих и 33 процента вылетающих рейсов, передает ТАСС. По данным администрация нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди, задержка на вылет рейсов в этой воздушной гавани достигает в среднем 2 часов 22 минут.В расположенном неподалеку от Нью-Йорка международном аэропорту Ньюарка отменены 153 рейса, среднее время задержки на вылет составляет 3 часа 55 минут.Снегопад в районе Нью-Йорка продлится до вечера среды, 20 февраля, по местному времени. Как ожидается, он сменится дождем.