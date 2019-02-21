Установлено, что запрещенное вещество задержанные хранили с целью сбыта...

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО при силовой поддержке бойцов «Росгвардии» задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУНК МВД России совместно с ОНК УВД по ЦАО, на Шелепихенской набережной задержали подозреваемых – 24 и 25-летнего приезжих мужчин, у которых из автомашины изъято 19 пакетиков из полимерного материала с неизвестными веществами. Согласно результатам исследования в 6 из 19 пакетиков содержится наркотическое средство – кокаин, массой более 8 граммов. Также при личном досмотре у 24-летнего мужчины изъято вещество в пакетике массой 2,1 грамма, у 25-летнего мужчины изъято вещество в пакетике массой 0,35 грамма. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – кокаином. Общий вес изъятого вещества 40 граммов.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60