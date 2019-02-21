В течение 2-3 месяцев США представят Польше новые предложения по присутствую американских войск на территории страны.

В течение 2-3 месяцев США представят Польше новые предложения по присутствую американских войск на территории страны."Мы еще не завершили переговоры, но уже близки. Я убеждена, что поляки будут очень довольны пакетом, который мы в итоге предложим", — сообщила посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер, подчеркнув, что "Польша получит многое из того, чего хочет, потому что она этого заслуживает".Она напомнила, что на территории страны уже есть несколько мест, где дислоцированы американские военнослужащие. И задача заключается в том, что сделать эти места более подготовленными, передает ТАСС.Польша и США обсуждают возможность усиления американского военного присутствия с осени 2018 года. В марте 2019 года Пентагон намерен представить в Конгресс США обоснования для увеличения численности американских военных в Польше.