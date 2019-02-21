Яркие образы, зажигательный рок-н-ролл и любимые эстрадные хиты: в Московском театре наций прошел предпремьерный показ мюзикла Стиляги.

Яркие образы, зажигательный рок-н-ролл и любимые эстрадные хиты: в Московском театре наций прошел предпремьерный показ мюзикла "Стиляги". Зрителей погрузили в атмосферу 50-х годов еще до начала представления — у входа в театр гостей встречал раритетный автомобиль "Победа". Всех желающих угостили эскимо. Через 10 лет после знаменитого фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" возвращаются на большую сцену.По-настоящему громкая премьера: гостей встречают мелодии и ритмы зарубежной эстрады — столько рок-н-ролла Театр наций еще не видел. "Стиляги" увлекают в вихре танца и тут же остужают пыл лимонадом и эскимо на палочке. Они вернулись — молодые и дерзкие. Спустя 10 лет после премьеры фильма Валерия Тодоровского "Стиляги" снова в деле."Это другая история, но то, что мой фильм мог быть основой для этого — это очень здорово. Это значит, что фильм живой", — говорит режиссер Валерий Тодоровский."Это ярко, это всегда вызов, внешний вызов — так, чтобы все видели кричащее: посмотрите на меня пожалуйста", — объясняет режиссер Алексей Франдетти.Франдетти мечтал сыграть в фильме "Стиляги", но Тодоровский не взял. И вот теперь он сам уже в театре рассказывает эту историю о поиске любви и цене свободы. 2500 молодых артистов преодолевали кастинг, чтобы в итоге не только запеть, но и даже взлететь прямо над сценой.Бунтарство молодости, яркие платья, невероятные прически и, конечно, любимые песни – "Стиляги" стопроцентно российский мюзикл. И еще это тот самый случай, когда зрители в зале подпевают и даже пританцовывают.