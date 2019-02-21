В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям...

По данным предварительного прогноза погоды, составленного Гидрометеорологическим бюро Москвы и Московской области, уже начавшийся в городе снегопад продолжится в течение двух суток. Возможно образование снежной наледи на проезжей части.В связи с ухудшением погодных условий Государственная инспекция безопасности дорожного движения г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, водителям следует проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов. Также Госавтоинспекция обращает внимание водителей на неукоснительное соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники. По возможности, рекомендуем отказаться от поездок на личном автотранспорте.Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.В связи с ухудшением погодных условий личный состав столичной Госавтоинспекции нацелен на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81