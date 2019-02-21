На прошлой неделе герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с близкими друзьями перед рождением ребенка. Оказалось, что британская королева могла с неодобрением отнестись к этой самовольной поездке Меган Маркл.

На прошлой неделе герцогиня Сассекская отправилась в Нью-Йорк,чтобы провести время с близкими друзьями перед рождением ребенка. Оказалось, что британская королева могла с неодобрением отнестись к этой самовольной поездкеМеган МарклКак утверждает журналист Питер Форд, бывшуюактрису предупредили, что Елизавета II может выступить против того, чтобы она посетила вечеринку, посвященную предстоящему рождению малыша. " могут осудить за такой поступок, потому что члены монаршей семьи не одобряют такие вечеринки. Этим путешествием герцогиня бросила им вызов", – пояснил он.В то же время репортер добавил, что эксперты до сих пор спорят о том, как на самом деле британская монархия относится к таким событиям. "Эту поездку можно назвать обычным отдыхом от королевских обязанностей. Мы можем только надеяться, что супруга принца Гарри проведет время приятно и спокойно – ведь она является объектом папарацци, и яполагаю, что они постараются помешать ей провести свободное время с удовольствием", – передает слова Питера Форда издание Express.Отметим, что не является первой королевской особой, которая решила организовать подобную вечеринку. В 2013 году герцогиня Кембриджскаяприняла участие в таком мероприятии перед рождением своего первенца – принцаДжорджа. "Как правило члены королевской семьи не устраивают подобные вечеринки, однако время идет, и современные представления могут изменить вековые традиции", – рассказал источник, близкий к жене принца Уильяма.