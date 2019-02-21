Известного советского и российского актера Олега Табакова вынудили подписать обращение в поддержку присоединения Крыма. Разоблачение, с которым выступил писатель Виктор Шендерович, тиражируют украинские СМИ.

Известного советского и российского актера Олега Табаковавынудили подписать обращение в поддержку присоединения Крыма. "Разоблачение",с которым выступил писатель Виктор Шендерович, тиражируют украинские СМИ.Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков стал заложникомприверженцев "аннексии" Крыма Россией. Это утверждает ВикторШендерович – якобы, получивший информацию от некоего "свидетеля"разговора Табакова с высшим руководством.Сбежавший на Украину сатирик, известный своей критикойроссийской власти, поделился своими размышлениями в интервью YouTube-проекту"Еще Не Познер". По его словам, о ситуации с Крымом ему сталоизвестно от свидетеля разговора Табакова с руководством, некоего "известногоартиста"."Раздался звонок – звонил министр культуры.что-то слушал, а потом сказал: "Я ничего подписывать не буду". Делобыло в марте 2014 года. Потом ему оттуда что-то говорили, говорили, объясняли.Видимо, последствия. И Табаков через какое-то время сказал (дословно, цитата):"Делайте, что хотите", и повесил трубку", – рассказалШендерович.По словам писателя, речь шла об обращении деятелей культурыв поддержку возвращения Крыма в состав России – правда, Шендерович называет это"аннексией" полуострова. Сатирик утверждает, что Олег стал"заложником" той ситуации. Якобы, если бы актер не подписал письмо,последствия были бы самые серьезные. По "авторитетному" мнениюШендеровича, которое приводит издание "Обозреватель", Табакова могли бы "выгнать из профессии".