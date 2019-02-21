Россиянка Евгения Родина не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира, который в эти дни проходит в Будапеште. В мачте второго круга она в двух сетах уступила румынке Ирине-Камелии Бегу.

Россиянка Евгения Родина не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира, который в эти дни проходит в Будапеште. В мачте второго круга она в двух сетах уступила румынке Ирине-Камелии Бегу.Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. Встреча завершилась в пользу представительницы Румынии со счетом 6:2, 6:3. В следующем круге Бегу сыграет с победителем матча Маркета Вондроушова (Чехия) – Анна Блинкова (Россия).Ранее в четвертьфинал вышла россиянка Екатерина Александрова, победившая в двух сетах румынку Аранту Рус.