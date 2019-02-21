Президент США Дональд Трамп сообщил, что бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен из этого ведомства, поскольку полностью дискредитировал себя.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб был уволен из этого ведомства, поскольку полностью дискредитировал себя.В частности, глава американской администрации подчеркнул: "То, что он пытался сделать, это было ужасно. И он был пойман! Я с радостью говорю о том, что мы поймали его. Он опозоривший себя человек, и его отправили в отставку".Как ранее рассказал уволенный из ФБР в марте 2018 года Эндрю Маккейб, в бытность исполняющим обязанности директора ФБР он отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Дональда Трампа. Маккейб уточнил, что на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году отдал распоряжение, чтобы ФБР начало, прежде всего, контрразведывательное расследование, касающееся Трампа. Также эта спецслужба открыла расследование от возможном препятствовании Трампом правосудию.Как сообщалось, принимавший активное участие в расследованиях в отношении Хиллари Клинтон и президентских выборов в США Эндрю Маккейб был уволен министром юстиции США Джеффом Сешнсом. Как выявил аппарат генерального инспектора Министерства юстиции США, он четыре раза вводил следователей и экс-директора ФБР Джеймса Коми в заблуждение, при этом в трех случаях находился под присягой.