Единый день предварительного голосования ЕР пройдет 26 мая. Старт процедуре праймериз дал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Единый день предварительного голосования "ЕР"пройдет 26 мая. Старт процедуре праймериз дал секретарь генсовета партии АндрейТурчак.Предварительное голосование даст возможность в процессе подготовкик избирательной кампании 2019 года провести отбор достойных кандидатов, которыепобедят на сентябрьских выборах, сказал Турчак. Выдвижение кандидатов начнетсясо следующей недели и продлится до конца апреля. секретарь генсовета подчеркнул,что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.Ее важным аспектом Турчак назвал проект "ПолитСтартап". Онпомогает найти и отобрать новые лица – тех, кто эффективно может выступить визбирательной кампании, провести максимальное количество встреч и доказать свою эффективность.В этом году авторизация для процедуры электронногопредварительного голосования будет проведена через портал госуслуг на платформеблокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции сголосами избирателей."Единая Россия" не в первый раз проводит праймериз.Следует отметить, что она является единственной партией в стране, котораяопределяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытыхпредварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 годуна региональном уровне.