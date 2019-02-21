Единый день предварительного голосования ЕР
пройдет 26 мая. Старт процедуре праймериз дал секретарь генсовета партии Андрей
Турчак.
Единый день предварительного голосования "ЕР"
пройдет 26 мая. Старт процедуре праймериз дал секретарь генсовета партии Андрей
Турчак.
Предварительное голосование даст возможность в процессе подготовки
к избирательной кампании 2019 года провести отбор достойных кандидатов, которые
победят на сентябрьских выборах, сказал Турчак. Выдвижение кандидатов начнется
со следующей недели и продлится до конца апреля. секретарь генсовета подчеркнул,
что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.
Ее важным аспектом Турчак назвал проект "ПолитСтартап". Он
помогает найти и отобрать новые лица – тех, кто эффективно может выступить в
избирательной кампании, провести максимальное количество встреч и доказать свою эффективность.
В этом году авторизация для процедуры электронного
предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг на платформе
блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с
голосами избирателей.
"Единая Россия" не в первый раз проводит праймериз.
Следует отметить, что она является единственной партией в стране, которая
определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых
предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году
на региональном уровне.