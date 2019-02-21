21.02.2019

2019-02-21 13:40:52

Убийцу женщины в Ставрополье нашли по окурку

В селе Новозаведенном Георгиевского городского округа Ставропольского края было обнаружено тело 46-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. В ходе осмотра места преступления оперативники обнаружили улику – окурок сигареты. Он вывел полицейских на преступника – 38-летнего местного жителя, который попытался скрыться от правосудия в Дагестане, передает телеканал "". Его причастность удалось установить благодаря ДНК-экспертизе.



Удалось восстановить и картину произошедшего. По версии следствия, мужчина пришел к малознакомой женщине домой, изнасиловал ее, а после, из страха, что она напишет заявление, убил. Затем злодей устроил себе перекур, а после вынес из дома ТВ-приставку, DVD-плеер, радиоприемник, часы, 20 тысяч рублей и скрылся.