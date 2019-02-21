УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Фармонзода Сардора...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Фармонзода Сардора, 27.01.1974 года рождения, уроженца р. Таджикистан, местонахождение которого неизвестно с 30.11.2018.Приметы: азиатский тип внешности, на вид 44 года, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длинны, глаза карие.Особые приметы: травма правого глазаБыл одет: пуховик с капюшоном синего цвета, темные брюки, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93