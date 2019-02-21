Российский музыкант заявил, что 80 % населения Земли – идиоты, а себя же причислил к оставшимся 20%. В Крыму считают, что не следует всерьез воспринимать слова Андрея Макаревича, который продолжает называть полуостров оккупированным.

Российский музыкант заявил, что 80 % населения Земли – идиоты, а себя же причислил к оставшимся 20%. В Крыму считают, что не следует всерьез воспринимать слова Андрея Макаревича, который продолжает называть полуостров "оккупированным".Депутат парламента Республики Крым Анна Рубельотметила, что певец до сих пор продолжает считать присоединение полуострова незаконным и с 2014 года ни разу там не побывал. По ее мнению, такое высказывание Народного артиста России недопустимо, потому что таким образом он выражает пренебрежительное отношение к гражданам своей страны.Глава крымского филиала Фонда развитиягражданского общества Наталия Киселева призналась, что также была возмущеназаявлением . Как утверждает руководитель, такие грубые слова не должныговорить люди искусства. Она добавила, что музыкант не может настаивать, что принадлежит к 20% умных людей. "Это могут решить или врачи, или окружающие люди, которых он оценивает. Если он всех россиян отнес к идиотам, значит, он сам автоматически входит в эту категорию", – передает ее слова .Напомним, в начале этого года стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре. В недавнем интервью музыкант отметил, что "80% населения Земли – идиоты". "Надо это принять как данность", – передает его слова телеканал "". Сам же артист относит себя к оставшимся 20% населения, которые обладают интеллектом.Позднее в беседе с журналистом телеканала РЕН ТВ певец рассказал, что на самом деле он привел известную цитату писателя Эдгара Аллана По: "Мнение большинства – всегда ошибочно, ибо большинство людей – идиоты". Музыкант добавил, что бурная реакция пользователей и известных персон на эти слова только в очередной раз подтвердила его тезис об идиотах.