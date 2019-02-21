Мужчина залез в чужую квартиру

Мужчина залез в чужую квартируВ начале февраля этого года в дежурную часть полиции обратилась жительница Александрова, рассказавшая, что в квартире её матери неизвестные разбили окно. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Прибывшие по указанному адресу правоохранители увидели повреждённое окно и беспорядок в комнатах. Криминалисты во время осмотра места происшествия нашли след обуви предполагаемого злоумышленника.Выяснились, что к преступлению может быть причастен 47-летний местный житель.Мужчина во всем признался и рассказал, что знал об отсутствии хозяйки и, напившись, разбил окно и залез в квартиру, планируя что-нибудь украсть. Однако ничего ценного не нашёл.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.