Сотрудники зоопарка в Австрии расстроены тем, что их питомцы – черепахи Биби и Полди, которые родились в конце XIX века (примерно в 1897 году) и почти 115 лет жившие вместе, в паре, вдруг стали ссориться.Дошло до того, что "жена" Биби в приступе агрессии даже откусила у своего "мужа" Полди кусок панциря, пишет портал о жизни животных MNN.В итоге черепах пришлось расселить по разным домикам и сделать для них две разные бани.Однако хитрые сотрудники зоопарка, которые надеются, что гармонию в черепашьей семье удастся восстановить, сделали окошки домов так, чтобы Биби и Полди могли видеть друг друга издалека.Пока, правда, к желаемому результату это не привело. Сотрудники зоопарка говорят: такое ощущение, что они устали друг от друга и просто не могут друг друга видеть. Биби даже "шипит, как змея", когда видит Полди.At the reptile zoo in Klagenfurt, Austria, two once deep-in-love tortoises broke up, moved out, and still hate each other. Tortoises… they’re just like us.“Bibi and Poldi now live in matching condos, like divorcees who each made out well in the split.” https://t.co/SKW2zjigCP— Tablet Hotels (@TabletHotels) 20 февраля 2019 г.Однако в австрийском зоопарке, куда пара переехала из зоопарка в Швейцарии, не теряют надежды, что пара вновь будет вместе. Тем более что какие их годы – исполинские черепахи живут как минимум до 150-ти, а иногда и до 250-ти лет.