При дальнейшей проверке представленные документы вызвали сомнение у сотрудников кредитной организации...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 34-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму свыше 500 тысяч рублей.В полицию поступило заявление от представителя одного из банков, который сообщил, что неизвестный мужчина заключил с банком два кредитных договора на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Однако при дальнейшей проверке представленные документы вызвали сомнение у сотрудников кредитной организации,и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Большая Дмитровка. Установлено, что злоумышленник представил в банк фальсифицированные справки 2-НДФЛ и поддельную копию с трудовой книжки.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60