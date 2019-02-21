На севере Ирака бойцами армейских подразделений и агентами иракской разведки уничтожены пять боевиков-смертников террористической группировки Исламское государство (запрещена в России).

На севере Ирака бойцами армейских подразделений и агентами иракской разведки уничтожены пять боевиков-смертников террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).Операция проводилась к северо-западу от второго по величине города страны Мосула. Попавшие в засаду террористы были окружены и уничтожены вместе с машиной, на которой они передвигались.Летом 2014 года боевики "исламского государства" оккупировали около трети иракской территории, захватив Мосул и объявив этот город его столицей так называемого "халифата", напоминает ТАСС. В 2015 году иракские правительственные силы при поддержке международной коалиции начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. Об окончательном разгроме террористической группировки в Ираке было объявлено декабре 2017 года, но местные силовые ведомства по-прежнему проводят в разных регионах страны операции по ликвидации террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки.