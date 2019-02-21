Род семьи Чуркиных берёт свое начало в деревне Маринкино

Род семьи Чуркиных берёт свое начало в деревне МаринкиноВ Киржачском районе появится памятник Виталию Чуркину. Сегодня, 21 февраля, в деревне Маринкино пройдет торжественное открытие монумента выдающемуся российскому дипломату.За свою жизнь Виталий Иванович был Послом России в Чили, Бельгии и Канаде, Постоянным представителем России при НАТО и Западноевропейском союзе, заместителем министра иностранных дел России. Работал Постоянным представителем РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН с апреля 2006-го года по февраль 2017-го года – прямо до своей смерти.Род семьи Чуркиных берёт свое начало в деревне Маринкино. Отец Виталия Ивановича родился и окончил здесь школу. Затем переехал в Москву, но до последних дней приезжал на свою малую родину. Виталий Иванович тоже нередко приезжал в Киржачский район. Дом его родителей перевезли в Киржач на улицу Комарова, где он стоит и по сей день.Памятник Виталию Чуркину в полный рост сделал его друг - сербский скульптор Драган Раденович.