Ровно 20 лет назад в России провели первую пересадку печени детям. Это произошло в Московском центре трансплантологии имени Шумакова. За это время его специалисты провели тысячи уникальных операций. Научились одновременно пересаживать сразу несколько органов и выращивать искусственные из клеток пациента.

Ровно 20 лет назад в России провели первую пересадку печени детям. Это произошло в Московском центре трансплантологии имени Шумакова. За это время его специалисты провели тысячи уникальных операций. Научились одновременно пересаживать сразу несколько органов и выращивать искусственные из клеток пациента.Сегодня, когда Али радостно машет в камеру, его мама надеется, что однажды сможет забыть пережитый кошмар. Ребенок погибал от порока почек и печени. Единственная надежда на спасение — трансплантация сразу двух органов от родственника. Подошла бабушка. Сегодня изъятие почки и части печени проводят лапароскопически — через небольшие проколы. Донора выписали домой через три дня."Почка пересаживается в брюшную полость на магистральные сосуды, на аорту. Как у взрослых операция не получилась бы", — объясняет Игорь Милосердов, заведующий хирургическим отделением №1 НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.Центр Шумакова — мировой лидер пересадки печени детям. Разработал эту методику академик Сергей Готье в 1997 году. Спасли несколько тысяч малышей. Хирурги должны быть готовы к операциям круглосуточно. Нельзя предсказать, когда появится донорский орган для человека, у которого нет другой надежды. Свои новые легкие Екатерина ждала полгода."Я уже начинаю чувствовать свои легкие — новые", — говорит Екатерина Булышева.Три года назад здесь впервые пересадили легкие ребенку, буквально конструировали из взрослых. Научились делать одновременную пересадку печени, поджелудочной железы и сердца."Сейчас мы являемся мировым лидером по трансплантации сердца. В 2018 году мы выполнили 197 трансплантаций сердца", — рассказывает Сергей Готье, академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.Мог ли мечтать об этом Валерий Шумаков, когда в 1987 году добивался разрешения провести первую в СССР пересадку сердца? Неудача могла стоить ему карьеры, но терпеть 20-летнее отставание от западных коллег он не мог. Шура Шалькова проснулась после операции, и ее новое сердце билось."Надо стараться, чтобы все болезни, какие есть, по возможности, чтобы их вылечивать", — считает Валерий Шумаков, академик РАН, в 1974-2008 годах — директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов.Его улыбка, масштабная фигура, научное любопытство вдохновляло коллег. Академик создал лабораторию, где сконструировали сначала искусственный левый желудочек, а затем и сердце."И теперь у нас в центре разрабатываются аналогичные системы, но для детей, чего нет вообще в мире", — говорит Ольга Шевченко, заместитель директора по научной работе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.Сегодня ученые говорят уже о биоискусственных органах. В центре разработали реактор, в котором из клеток пациента выращивают ткань хряща и печени."У нас из клеточной системы и искусственного каркаса получается уже ткань печени, которая начинает функционировать", — объясняет Виктор Севастьянов, заведующий отделом биомедицинских технологий НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.Клетки будут подсаживать пациенту, чтобы печень восстанавливалась. Именно это направление — не замена органов, а их обновление за счет собственных резервов организма — станет главным для центра трансплантологии в следующие 50 лет.