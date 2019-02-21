Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов опроверг официальную версию гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов на перевале Дятлова не могли стать природные явления.

Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щаповопроверг официальную версию гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов на перевале Дятлова не могли стать природные явления.В началефевраля в прессе появилась новость о том, что Генпрокуратура России собираетсяпровести всестороннюю проверку уголовного дела, возбужденного по факту гибелитуристов на Урале в 1959 году. Следователи выдвинули три приоритетных версиитрагедии. Все они связаны с погодными условиями: лавина, ураган и сход снежныхплит.Старшийнаучный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН утверждает, что врайоне горы Отортен не может быть землетрясений, которые могут привести к движению снежных плит и сходу лавины."Если мы находимся на , то нам землетрясениегрозит тем же, чем цунами на дне океана – его никто даже не заметит. В районегоры Отортен не может быть землетрясений, способных вызвать движение снега, вчастности лавин и снежных плит", – заявил эксперт в разговоре с .Он добавил, что склоны на перевале не дотягивают до угла наклона, необходимого для лавины, почти на 20 градусов. "ПеревалДятлова – это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Этоне скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызватьсход лавин", – заключил он.Напомним,туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при неизвестныхобстоятельствах в районе горы Отортен в ночь на 2 февраля 1959 года. Среди ночи студенты покинули палатку почти без одежды и невернулись обратно. Они замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, гдепроизошла трагедия, назвали в честь группы туристов, – "".