Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов
опроверг официальную версию гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов на перевале Дятлова не могли стать природные явления.
Доктор геолого-минералогических наук Владислав Щапов
опроверг официальную версию гибели туристической группы. Специалист уверен, что причиной смерти студентов на перевале Дятлова не могли стать природные явления.
В начале
февраля в прессе появилась новость о том, что Генпрокуратура России собирается
провести всестороннюю проверку уголовного дела, возбужденного по факту гибели
туристов на Урале в 1959 году. Следователи выдвинули три приоритетных версии
трагедии. Все они связаны с погодными условиями: лавина, ураган и сход снежных
плит.
Старший
научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения РАН утверждает, что в
районе горы Отортен не может быть землетрясений, которые могут привести к движению снежных плит и сходу лавины.
"Если мы находимся на , то нам землетрясение
грозит тем же, чем цунами на дне океана – его никто даже не заметит. В районе
горы Отортен не может быть землетрясений, способных вызвать движение снега, в
частности лавин и снежных плит", – заявил эксперт в разговоре с .
Он добавил, что склоны на перевале не дотягивают до угла наклона, необходимого для лавины, почти на 20 градусов. "Перевал
Дятлова – это холм, на который можно запросто заехать на легковой машине. Это
не скала и не обрыв. На обсуждаемом нами участке землетрясение не могло вызвать
сход лавин", – заключил он.
Напомним,
туристическая группа, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла при неизвестных
обстоятельствах в районе горы Отортен в ночь на 2 февраля 1959 года. Среди ночи студенты покинули палатку почти без одежды и не
вернулись обратно. Они замерзли, у некоторых из них были травмы. Место, где
произошла трагедия, назвали в честь группы туристов, – "".