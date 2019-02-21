Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются из здания музея.

Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются из здания музея.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах.Собеседник агентства рассказал, что причиной эвакуации стало сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.18 февраля телефонные террористы "заминировали" в Петербурге все рестораны KFC и McDonald's, 36 школ, конгресс-центр "Экспофорум", Политехнический колледж городского хозяйства, дворец творчества юных на Невском проспекте, Дом компании "Зингер" и ряд других объектах. Во всех случаях была проведена эвакуация людей.