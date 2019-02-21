Акция приурочена к Дню защитника Отечества.

20 февраля в ОМВД России по Меленковскому району состоялся День открытых дверей для выпускников местных школ. Сотрудники подразделений полиции рассказали ученикам об особенностях несения службы в дежурной части, патрульно-постовой службе, дорожно-патрульной и прочих.С удовольствием ребята слушали рассказ о работе эксперта-криминалиста. Сотрудники полиции показали содержимое чемоданчика, который применяется экспертами-криминалистами при выезде на место преступления, а также наглядно продемонстрировали процесс снятия папиллярного узора с предметов.Массу эмоций вызвало выступление командира подразделения патрульно-постовой службы, который продемонстрировал экипировку и специальные средства сотрудника полиции. Школьники смогли примерить на себя некоторые составные элементы экипировки.Посетили гости и музей, где узнали об истории создания Отдела, о правоохранителях, которые в разное время несли службу в правоохранительных органах и чьи имена помнят и сегодня.Покидая Отдел, школьники поблагодарили полицейских за интересное и полезное мероприятие.В рамках акции ЗАТО г. Радужный полицейские встретились с учениками младших классов, которым рассказали о службе, необходимых навыках и профессиональных качествах, которыми должен обладать каждый сотрудник полиции, а также ответили на вопросы ребят.С большим любопытством мальчишки и девчонки расспрашивали про специальные средства, состоящие на вооружении у полиции, и с радостью примерили на себя бронежилеты и каски, принесенные полицейскими.Прощаясь со стражами порядка, школьники выразили желание непременно повторить мероприятие.