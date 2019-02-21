На стройплощадке в Мюнхене произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, в том числе нападавший. Угрозы для населения нет. На месте работает полиция.

В Мюнхене в результате стрельбы погибли два человека.По данным портала t-online, инцидент произошел на строительной площадке. На месте происшествия были обнаружены два тела и огнестрельное оружие. По предварительным данным, один из убитых был нападавшим.В настоящий момент угрозы для населения нет. На месте работает полиция. Близлежащие дороги перекрыты, движение транспорта остановлено. Жителей города просят выбирать маршруты объезда.