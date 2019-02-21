Депутаты Госдумы планируют рассмотреть 21 февраля законопроект о внесении изменений в закон об этих страховых социальных выплатах. Выдвинуто предложение о наследовании пенсии.

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть 21 февраля законопроект о внесении изменений в закон об этих страховых социальных выплатах. Выдвинуто предложение о наследовании пенсии.Предполагается,что уплачивавшему страховые взносы в течение жизни человеку государство должнодать гарантии их возврата. Это может быть сделано лично, в виде назначениястраховой , либо передаться наследникам.Согласно предложенной норме, правона получение страховой пенсии по старости станет наследуемым. Предполагается,что этот возраст станет определяться по формуле "ожидаемаяпродолжительность жизни в стране плюс пять лет".Главакомитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что законопроект о наследовании пенсий небудет принят. По его словам, этот закон "подрывает основной принципстраховой пенсии"."Смысл страховой пенсии, тем более в солидарной системе,которая у нас, заключается в том, что платят все, а получают пенсию не все", -цитирует чиновника . Рязанский добавил, что для этого нужно выполнять рядусловий.Например, если россиянин не отработал необходимогопроизводственного стажа или не внес необходимую сумму в пенсионную систему, то страховуюпенсию он оттуда не получит.Напомним, что 20февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путинпредложил с 2019 года индексировать и ежемесячные денежные выплаты сверхпрожиточного минимума пенсионера. Главагосударства отметил, что многим пенсионерам пенсию не проиндексировали,поскольку их доход немного превышает прожиточный минимум, из-за чего люди почувствовалисебя обманутыми.