Депутаты Госдумы планируют рассмотреть 21 февраля законопроект о внесении изменений в закон об этих страховых социальных выплатах. Выдвинуто предложение о наследовании пенсии.
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть 21 февраля законопроект о внесении изменений в закон об этих страховых социальных выплатах. Выдвинуто предложение о наследовании пенсии.
Предполагается,
что уплачивавшему страховые взносы в течение жизни человеку государство должно
дать гарантии их возврата. Это может быть сделано лично, в виде назначения
страховой , либо передаться наследникам.
Согласно предложенной норме, право
на получение страховой пенсии по старости станет наследуемым. Предполагается,
что этот возраст станет определяться по формуле "ожидаемая
продолжительность жизни в стране плюс пять лет".
Глава
комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский полагает, что законопроект о наследовании пенсий не
будет принят. По его словам, этот закон "подрывает основной принцип
страховой пенсии".
"Смысл страховой пенсии, тем более в солидарной системе,
которая у нас, заключается в том, что платят все, а получают пенсию не все", -
цитирует чиновника . Рязанский добавил, что для этого нужно выполнять ряд
условий.
Например, если россиянин не отработал необходимого
производственного стажа или не внес необходимую сумму в пенсионную систему, то страховую
пенсию он оттуда не получит.
Напомним, что 20
февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин
предложил с 2019 года индексировать и ежемесячные денежные выплаты сверх
прожиточного минимума пенсионера. Глава
государства отметил, что многим пенсионерам пенсию не проиндексировали,
поскольку их доход немного превышает прожиточный минимум, из-за чего люди почувствовали
себя обманутыми.