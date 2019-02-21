Больнице не выдавала его из-за отсутствия денег

Больнице не выдавала его из-за отсутствия денегЖительница Вязников, болеющая диабетов более четырех лет и нуждающаяся в ежедневных уколах инсулина, не могла добиться, чтобы лекарство ей выделяли бесплатно.С этого года в Вязниковской районной больнице ей отказывали из-за отсутствия денег за закупку лекарства. Прокурору пришлось обратиться в суд для защиты прав женщины на лечение. Суд выяснил, что запаса препаратов, который есть у пациентки, не хватит на этот год.При этом по закону финансирование расходов по обеспечению лекарствами осуществляют за счёт средств из бюджета области. Отсутствие в нём денег не может стать причиной отказа в выдаче льготных медикаментов. Суд обязал вязниковскую больницу обеспечить женщину необходимыми лекарствами.