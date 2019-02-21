Сегодня вечером в северной части Японии и на побережье Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 4 до 6. Природное явление сильнее всего ощущалось на острове Хоккайдо. В настоящее время сообщения о разрушениях и жертвах не поступали.

Сегодня вечером в северной части Японии и на Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 4 до 6.Природное явление сильнее всего ощущалось на острове Хоккайдо, в юго-западной части которого на глубине около 40 километров залегал очаг землетрясения.Жители острова были временно эвакуированы из кинотеатров, офисных зданий и торговых центров. Толчки вскоре прекратились, и люди смогли вернуться к своим делам.Землетрясение было зафиксировано и на побережье Камчатки, однако его толчки практически не ощущались.В настоящее время о жертвах и разрушениях не сообщается. По словам сейсмологов, угроза цунами отсутствует.