21.02.2019

2019-02-21 08:55:48

В Югре под лед провалился экскаватор с водителем

На озере Черное в Нефтеюганском районе



Ханты-Мансийского автономного округа-Югры под лед провалился экскаватор с водителем, передает . С помощью водолазного оборудования тело мужчины обнаружили, однако достать его пока не удалось. Работы продолжаются.