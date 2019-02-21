Методом прессования утилизирована 91 единица игровых аппаратов, компьютеров, мониторов, консолей, используемых в нелегальных игровых заведениях...

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО совместно с Управой района Марьино уничтожили изъятое игровое оборудование», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями Управы района Марьино на территории ГБУ «Жилищник района Марьино» по решению органа местного самоуправления было уничтожено игровое оборудование.Методом прессования утилизирована 91 единица игровых аппаратов, компьютеров, мониторов, консолей, используемых в нелегальных игровых заведениях.Ранее данное игровое оборудование было изъято полицейскими в ходе проверки в различных нелегальных азартных заведениях на территории юго-восточного округа столицы. Техника находилась на ответственном хранении в Управе района Марьино города Москвы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18