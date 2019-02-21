Позже он загладил причинённый моральный ущерб, выплатив компенсацию

Позже он загладил причинённый моральный ущерб, выплатив компенсациюВо Владимире местного жителя признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни несовершеннолетней.В августе прошлого года в соцсетях 44-летний мужчина представился молодым человеком в возрасте «около 24 лет», начал общаться с несовершеннолетней, через некоторое время они договорились встретиться.На свидании девушка увидела реального взрослого мужчину. Продолжения знакомства она не захотела, что сильно обидело владимирца.Надеясь возобновить отношения, он начал угрожать девушке распространением ее интимных фотографий. В конечном итоге, он так и не добился желаемого, поэтому все-таки опубликовал фото.Перед потерпевшей и её семьей мужчина искренне извинился, раскаялся в своем поведении, и загладил причинённый моральный ущерб, выплатив компенсацию.Суд удовлетворил ходатайство потерпевшей о прекращении дела за примирением сторон.