Теперь подростку грозит до 5-ти лет тюрьмы

Теперь подростку грозит до 5-ти лет тюрьмыВ конце января Владимир атаковали волной ложных сообщений о бомбах в общественных зданиях города. Полицейские, врачи скорой помощи, представители администрации несколько выезжали на место событий.Сообщения о минировании поступали и в школы, гимназию №23 на протяжении нескольких дней приходилось эвакуировать. Сотрудники регионального УФСБ наконец нашли автора анонимных посланий. Им оказался 17-летний ученик гимназии № 23.Сообщения о бомбах школьник отправлял на адрес электронной почты своей гимназии. Кроме этого, «письма счастья» подросток отправил и в лицей №17. Делал он это из хулиганских побуждений.Материалы дела направили в полицию. Гимназисту может грозить до 5-ти лет лишения свободы.