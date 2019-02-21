Однако родители этим решением недовольны

Однако родители этим решением недовольныЖители микрорайона Спасское вновь привлекают внимание местных властей к серьезной проблеме с льготным проездом для школьников.На недавно присоединенных к Владимиру территориях нет школ и не ходят троллейбусы, на которых можно было бы ездить по льготному проездному за 275 рублей в месяц. Именно поэтому родителям приходится тратить большие деньги, чтобы дети смогли добраться до школы, секций и кружков.Заместитель главы администрации Владимира Сергей Литвинкин ответил горожанам отказом, так как предоставление льгот на проезд в автобусах для школьников не предусмотрен действующим законодательством.Однако родители этим решением недовольны, поэтому собираются обратиться напрямую к губернатору области Владимиру Сипягину.«Мы написали обращение и к депутатам городского совета, и к ЗакСобранию. Власти должны вести диалог с жителями области. А диалога у нас нет. Нам лишь отписочки пишут», - заявил активист Николай Афанасов.«Проездной билет на одного школьника стоит 1400 рублей. Представьте, насколько обременительными становятся траты на проезд семьям, где воспитывают двоих-троих детей», - говорится в новом обращении владимирцев.