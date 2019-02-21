Непогода простоит несколько дней

Непогода простоит несколько днейВладимирские синоптики прогнозируют сильное похолодание и неблагоприятные погодные условия. В области ожидается метель, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.Гидрометцентр предупреждает, что всего за сутки температура воздуха опустится сразу на 10 градусов.В МЧС по Владимирской области напоминают, что во время штормового ветра нельзя ставить автомобили под рекламными щитами и деревьями. Кроме того, возможны обрывы линий электропередач.