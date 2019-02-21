А выявили 1845 несанкционированных свалок

А выявили 1845 несанкционированных свалокВо Владимирской области 49% населённых пунктов в сельской местности до сих пор не охвачены контейнерным обслуживанием и бестарным способом удаления мусора. Именно поэтому местность вокруг садоводческих и дачных кооперативов все больше загрязняются. Более 50% таких кооперативов даже не имеют контейнерных площадок и официальных договоров на вывоз мусора.За 2018 года власти выявили 1845 несанкционированных свалок, ликвидировали - 1034. Наиболее продуктивно эту работу вели в Александровском, Ковровском, Гороховецком, Муромском и других районах области.Согласно рейтингу загрязнённости 33-го региона, в 2018 году наиболее неблагополучную обстановку обнаружения и ликвидации несанкционированных свалок наблюдали во Владимире (ликвидировали 27,5% свалок), Гусь-Хрустальном (38,5%), Коврове (27%), а также в Гусь-Хрустальном (18,3%), Камешковском (21,4%) и Судогодском (19,4%) районах.