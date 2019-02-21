За год объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр превысил 500 млрд рублей

За год объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр превысил 500 млрд рублейОбщий объем продаж розничных кредитных продуктов ВТБ через контакт-центр за 2018 г. достиг рекордных значений - 600 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает показатель 2017 г. Основными драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.За год объем оформленных кредитов наличными через контакт-центр ВТБ превысил 500 млрд рублей. Этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом.Банк удвоил объем выданных через контакт-центр ипотечных продуктов – с 63 до 127,7 млрд рублей. Таким образом, практически каждая пятая ипотечная заявка на кредит оформлена при участии сотрудников департамента клиентского обслуживания. Значительно выросли продажи кредитных карт – до 150 тыс. штук. Объем выданных автокредитов вырос в два раза, до 2,6 млрд рублей.Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «За прошлый год нам удалось нарастить объем продаж банковских продуктов через контакт-центр более чем вдвое. Это свидетельствует и о спросе на данный вид сервиса со стороны наших клиентов, и об успешной реализации наших новых проектов, а также высоком качестве обслуживания. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить время ожидания ответа специалиста контакт-центра до 25 сек, что меньше средних рыночных значений. Всего за 2018 год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков».