Основную часть выпуска составляют зарплатные карты

Основную часть выпуска составляют зарплатные картыБанк ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир» до 10 млн штук.Наибольший объем эмиссии карт «Мир» приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями.Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.«ВТБ одним из первых банков в России начал эмиссию национальных платежных карт и сегодня продолжает поступательную работу в этом направлении. «Мультикарта» ВТБ на базе «Мира» получилась одной из лучших на рынке с точки зрения функционала для клиентов, которым доступен максимальный набор услуг», - отметил член правления ВТБ Валерий Чулков.К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С июля 2017 года на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича. Клиенты могут использовать карту «Мир» также для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат.