Женщине назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно

Женщине назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условноБывшую сотрудницу администрации Вязниковского района признали виновной в халатности, повлекшей смерть человека.На протяжении 12-ти лет женщина была заместителем главы администрации и председателем комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству.Она знала, что в Вязниках есть нежилое здание, в котором опасно находиться, но никак не отгородила вход туда и не предприняла мер по его реконструкции.В декабре 2017 года пятеро детей залезли в заброшенное здание через окно первого этажа. Они начали подниматься на второй этаж по разрушенной лестнице, и в этот момент обрушились конструкций лестничного марша.12-летнего мальчика придавило бетонными обломками. От полученных травм ребёнок умер на месте происшествия.Следователи доказали, что именно бездействие чиновницы и ненадлежащее исполнение возложенных на неё обязанностей привело к трагедии.Приговором Вязниковского городского суда женщине назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Кроме того, ей запрещено занимать должности в муниципальных и государственных органах.