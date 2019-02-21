Светлана Галка,
станцевавшая в костюме матки на шоу Едены Малышевой Жить здорово!, совсем не
стесняется внезапно обрушившейся на нее популярности. Актриса собирается и
дальше сотрудничать с проектом и сыграть другие не менее интересные органы.
Светлана Галка,
станцевавшая в костюме матки на шоу Едены Малышевой "Жить здорово!", совсем не
стесняется внезапно обрушившейся на нее популярности. Актриса собирается и
дальше сотрудничать с проектом и сыграть другие не менее интересные органы.
"Я еще на программе сказала
Елене Васильевне, что готова играть руки, ноги, уши, носы! Я себя чувствую
артисткой на детском утреннике", – заговорила артистка.
Галка не понимает, почему народ так бурно отреагировал
на этот номер. Негативно высказались о ее выступлении даже некоторые звезды отечественной
эстрады.
Светлана отметила, что уже попадала в похожую
ситуацию, когда снялась в предвыборном клипе "Гей на передержке" с Сереем
Буруновым. Она изображала жену гражданина. "Было столько реакции. И здесь тоже.
По-моему, я сыграла мило, прекрасно", – поделилась артистка.
Актриса считает, что смелые идеи Малышевой отлично
доносят до людей мысль о важности заботы о здоровье. По словам Галки, зритель,
посмотрев такой ролик, вспомнит, что давно не проверялся у того или иного
доктора.
Отметим, что сама Елена Малышева много раз
говорила в интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата
времени. Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае
информация будет усвоена. Об этом сообщает .