Светлана Галка, станцевавшая в костюме матки на шоу Едены Малышевой Жить здорово!, совсем не стесняется внезапно обрушившейся на нее популярности. Актриса собирается и дальше сотрудничать с проектом и сыграть другие не менее интересные органы.

Светлана Галка,станцевавшая в костюме матки на шоу Едены Малышевой "Жить здорово!", совсем нестесняется внезапно обрушившейся на нее популярности. Актриса собирается идальше сотрудничать с проектом и сыграть другие не менее интересные органы."Я еще на программе сказалаЕлене Васильевне, что готова играть руки, ноги, уши, носы! Я себя чувствуюартисткой на детском утреннике", – заговорила артистка.Галка не понимает, почему народ так бурно отреагировална этот номер. Негативно высказались о ее выступлении даже некоторые звезды отечественнойэстрады.Светлана отметила, что уже попадала в похожуюситуацию, когда снялась в предвыборном клипе "Гей на передержке" с СереемБуруновым. Она изображала жену гражданина. "Было столько реакции. И здесь тоже.По-моему, я сыграла мило, прекрасно", – поделилась артистка.Актриса считает, что смелые идеи Малышевой отличнодоносят до людей мысль о важности заботы о здоровье. По словам Галки, зритель,посмотрев такой ролик, вспомнит, что давно не проверялся у того или иногодоктора.Отметим, что сама Елена Малышева много разговорила в интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная тратавремени. Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случаеинформация будет усвоена. Об этом сообщает .