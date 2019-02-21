Новогодние мечты продолжают сбываться. Воспитанник карпинского социально-реабилитационного центра Александр Богольницкий едет в Санкт-Петербург на встречу с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Встретиться с кумиром мальчику помогла Елка желаний.

Новогодние мечты продолжают сбываться. Воспитанник карпинского социально-реабилитационного центра Александр Богольницкий едет в Санкт-Петербург на встречу с нападающим сборной России Артемом Дзюбой, передает ГТРК "Урал".Встретиться с кумиром мальчику помогла "Елка желаний" — благотворительный проект, в котором исполнить мечты детей с неблагополучной судьбой помогают чиновники. Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов снял шарик с сашиной запиской с кремлевской елки. И теперь подростка ждет личное знакомство с кумиром и посещение матча "Зенита".Александр хочет стать профессиональным футболистом, а пока играет в школьной команде. На встречу с Дзюбой подросток везет сувениры с символикой родного города. А еще — портрет, который нарисовал один из воспитанников центра. Юный футболист надеется, что сможет сыграть с любимым спортсменом на одном поле.