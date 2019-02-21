Скандал с дочерью сильно подействовал на Дану Борисову. Телеведущая
улетела на Самуи, где ранее проходила курс реабилитации от наркозависимости.
Скандал с дочерью сильно подействовал на Дану Борисову. Телеведущая
улетела на Самуи, где ранее проходила курс реабилитации от наркозависимости.
Своими переживаниями Борисова поделилась с подписчиками в Instagram. По словам телеведущей,
из-за проблем с дочкой и "загнанности" она была вынуждена снова
полететь на остров Самуи в Таиланде. На этом острове, где несколько лет назад звезда
проходила лечение от наркозависимости, она пробудет пять дней.
"Большое спасибо подружке и любимому психологу, которая
приютила на втором этаже своего уютного домика и поработала с моим сознанием и
подсознанием", – написала Дана.
О проблемах с дочкой Полиной Аксеновой, вступившей в
переходный возраст, сообщила недавно. По ее словам, ребенок полностью
вышел из-под контроля, стал вести себя развязно. Как рассказывала Дана, девочка
ругается матом.
Позже девочку вообще пришлось отправить к отцу, с которым
телеведущая в разводе. В один из дней Полина ударила мать ногой в грудь – по
словам , очень сильно и метко.
Дочь после скандала сбежала из дома, а травмированная
ведущая вызвала неотложку. Медики предложили обратиться полицию и снять побои, однако
отказалась заявлять на 11-летнего ребенка. Дана попыталась помириться
с наследницей, однако усилия Борисовой результата не принесли.