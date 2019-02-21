Скандал с дочерью сильно подействовал на Дану Борисову. Телеведущая улетела на Самуи, где ранее проходила курс реабилитации от наркозависимости.

Скандал с дочерью сильно подействовал на Дану Борисову. Телеведущаяулетела на Самуи, где ранее проходила курс реабилитации от наркозависимости.Своими переживаниями Борисова поделилась с подписчиками в Instagram. По словам телеведущей,из-за проблем с дочкой и "загнанности" она была вынуждена сноваполететь на остров Самуи в Таиланде. На этом острове, где несколько лет назад звездапроходила лечение от наркозависимости, она пробудет пять дней."Большое спасибо подружке и любимому психологу, котораяприютила на втором этаже своего уютного домика и поработала с моим сознанием иподсознанием", – написала Дана.О проблемах с дочкой Полиной Аксеновой, вступившей впереходный возраст, сообщила недавно. По ее словам, ребенок полностьювышел из-под контроля, стал вести себя развязно. Как рассказывала Дана, девочкаругается матом.Позже девочку вообще пришлось отправить к отцу, с которымтелеведущая в разводе. В один из дней Полина ударила мать ногой в грудь – пословам , очень сильно и метко.Дочь после скандала сбежала из дома, а травмированнаяведущая вызвала неотложку. Медики предложили обратиться полицию и снять побои, однакоотказалась заявлять на 11-летнего ребенка. Дана попыталась помиритьсяс наследницей, однако усилия Борисовой результата не принесли.