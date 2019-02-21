Исследовательская организация Левада-центр привела результаты опроса о самых любимых исполнителей у россиян. По неизвестной причине в рейтинге не оказались такие артисты, как Ольга Бузова и Элджей. Музыкальный критик Артур Гаспарян объяснил, почему эти звезды не попали в список.

Исследовательская организация "Левада-центр"привела результаты опроса о самых любимых исполнителей у россиян. По неизвестной причине в рейтинге неоказались такие артисты, как Ольга Бузова и Элджей. Музыкальныйкритик Артур Гаспарян объяснил, почему эти звезды не попали в список.Экспертуверен, что такие модные исполнители популярны в основном у столичной молодежи, которая часто делится новостями из жизни своих кумиров в социальных сетях. Из-за этого складывается впечатление, что и Элджей сегодня являются самыми раскрученными и любимыми артистами. Артур Гаспарян напомнил, что в опросе учитывается мнение всех жителей России, многие из которых не следят за тем, что происходит в Сети, и отдают предпочтение другим звездам."Нашевосприятие какой-то модной музыки или хайпа среди определенного возрастногоконтингента людей ограничивается тем, что мы с вами живем в столице,воспринимаем мир немножко по-другому. И часто картинка мира у нас складываетсяиз постов в "Инстаграме". Она немножко, на мой взгляд, искаженная", -поделился музыкальный критик в интервью Life.Напомним,любимым артистом россиян оказался Филипп Киркоров. За певца проголосовали около8% респондентов. Второе место заняли Алла Пугачева и Стас Михайлов. Каждый из них получил 5% голосов. За ними следуют Николай Басков и Лев Лещенко, набравшие по4% каждый. Тройка любимых исполнителей среди молодежи оказалась другой: участники опроса от 18 до 24 лет отдали свои голоса певцам Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову, передает телеканал "".