Скандал вокруг семьи спортсмена набирает обороты. Адвокат Алисы Аршавиной (Казьминой) Марина Дубровская сделала важное заявление.

Скандал вокруг семьи спортсмена набирает обороты.Адвокат Алисы Аршавиной (Казьминой) Марина Дубровская сделала важное заявление.Оказывается, супругафутболиста после развода может ничего не получить. В частности, юрист отметила,что автомобиль, который Андрей забрал у Алисы, зарегистрирован на егомать. Так что при разводе женщина его все равно не получила бы.То же самое можно сказать и онедвижимости. "Дом в Петербурге такжеоформлен на маму Андрея. Как и вся остальная недвижимость. Мама Андрея –миллионер", – приводит слова Дубровской сайт .Ранее жена Аршавина написалана него заявление в полицию. Сейчас по нему решается вопрос о возбужденииуголовного дела. Алиса заявила, что муж угрожал ей, вымогал деньги, а такжеотнял машину, на которой они ездили с детьми.Кроме того, помимо заявления в полицию Алиса Аршавина обратилась в ФСБ. В заявлении супруга футболиста указала, что получает СМС с угрозами.Кроме того, Алиса описала встречу с Аршавиным – спортсменприехал на нее в сопровождении мужчин, которые показали ей удостоверения УФСБ иоказывали на нее давление.Как писали "Дни.ру", женщина требует установить, на какомосновании действовали представители ведомства, и были ли это действительно сотрудникиФСБ. Жена попросила провести должностную проверку на предметзаконности их действий.