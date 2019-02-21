Скандал вокруг семьи спортсмена набирает обороты.
Адвокат Алисы Аршавиной (Казьминой) Марина Дубровская сделала важное заявление.
Скандал вокруг семьи спортсмена набирает обороты.
Адвокат Алисы Аршавиной (Казьминой) Марина Дубровская сделала важное заявление.
Оказывается, супруга
футболиста после развода может ничего не получить. В частности, юрист отметила,
что автомобиль, который Андрей забрал у Алисы, зарегистрирован на его
мать. Так что при разводе женщина его все равно не получила бы.
То же самое можно сказать и о
недвижимости. "Дом в Петербурге также
оформлен на маму Андрея. Как и вся остальная недвижимость. Мама Андрея –
миллионер", – приводит слова Дубровской сайт .
Ранее жена Аршавина написала
на него заявление в полицию. Сейчас по нему решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Алиса заявила, что муж угрожал ей, вымогал деньги, а также
отнял машину, на которой они ездили с детьми.
Кроме того, помимо заявления в полицию Алиса Аршавина обратилась в ФСБ. В заявлении супруга футболиста указала, что получает СМС с угрозами.
Кроме того, Алиса описала встречу с Аршавиным – спортсмен
приехал на нее в сопровождении мужчин, которые показали ей удостоверения УФСБ и
оказывали на нее давление.
Как писали "Дни.ру", женщина требует установить, на каком
основании действовали представители ведомства, и были ли это действительно сотрудники
ФСБ. Жена попросила провести должностную проверку на предмет
законности их действий.