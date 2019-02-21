Строительство будут вести за счёт кредитов из банков

Строительство будут вести за счёт кредитов из банковВо Владимире прошло заседание Союза строителей Владимирской области. Там поговорили о взаимодействии застройщиков с банками. Это касается изменения в федеральном законодательстве о долевом строительстве. Раньше деньги застройщик брал напрямую от участников долевого строительства, а с 1 июля 2019 года всех строителей обяжут работать через механизм счетов эскроу.Проще говоря, что деньги граждан будут зачислять на специальные банковские счета, там они и будут храниться до завершения строительства. Застройщику их выделят только после передачи квартир. Само строительство будут вести за счёт кредитов из банков.В настоящее время в 33-м регионе 59 застройщиков строят 151 дом общей площадью 1,2 млн квадратных метров. Не исключено, что не все региональные строительные фирму смогут вписаться в новые условия изменившихся правил.