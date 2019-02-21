Официальный представитель МИД России прокомментировала реакцию Североатлантического альянса на послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию. Мария Захарова призвала Запад не нервничать из-за выступления президента.

Официальный представитель МИД России прокомментировалареакцию Североатлантического альянса на послание главы государства ВладимираПутина Федеральному собранию. Мария Захарова призвала Запад "ненервничать" из-за выступления президента."Зачемсразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что"российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться ненадо, что все это блеф Кремля", – напомнила дипломат в Facebook. "А теперь вдруг"поняли", что "в объективе", и даже начали"догадываться", к чему он прикреплен?" – написала Захарова.Материал дополняется