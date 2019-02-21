Официальный представитель МИД России прокомментировала
реакцию Североатлантического альянса на послание главы государства Владимира
Путина Федеральному собранию. Мария Захарова призвала Запад не
нервничать из-за выступления президента.
Официальный представитель МИД России прокомментировала
реакцию Североатлантического альянса на послание главы государства Владимира
Путина Федеральному собранию. Мария Захарова призвала Запад "не
нервничать" из-за выступления президента.
"Зачем
сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что
"российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не
надо, что все это блеф Кремля", – напомнила дипломат в Facebook. "А теперь вдруг
"поняли", что "в объективе", и даже начали
"догадываться", к чему он прикреплен?" – написала Захарова.
Материал дополняется